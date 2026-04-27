Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı

27.04.2026 21:17
İtalya futbolunda adeta yer yerinden oynadı. VAR merkezine yapılan gizli sızma ve hakemlerle kurulan "el işaretli" özel kod sistemi, yürütülen soruşturma ile gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

İtalya’nın Lissone şehrinde bulunan ve Serie A ile Serie B maçlarının VAR yönetiminin yapıldığı yüksek güvenlikli merkeze, yetkisi olmayan bir ismin gizlice girdiği tespit edildi. 

İTALYAN FUTBOLUNU KARIŞTIRAN OLAY

La Repubblica’nın haberine göre; bu kişinin, İtalya’da hakem atamalarından sorumlu olan üst düzey yönetici Gianluca Rocchi olduğu belirlendi. VAR odasındaki her anın kayıt altına alınması ve hakemlerin dış dünyayla iletişiminin yasak olması nedeniyle, kararları manipüle etmek için ilginç bir yöntem geliştirildiği anlaşıldı. 

GİZLİ EL KODLARI: ''MÜDAHALE ET'' VEYA ''ETME''

İddiaya göre Rocchi, VAR hakemleriyle gizli el kodları oluşturdu. Buna göre açık el; "Pozisyona müdahale etme, orta hakemi çağırma." anlamına gelirken, sıkılmış yumruk ise "Pozisyona müdahale et, hakemi monitöre davet et." şeklinde anlam taşıyor.

SOMUT KANIT: UDINESE-PARMA MAÇI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı örnek 1 Mart 2025 tarihinde oynanan Udinese - Parma maçı oldu. Maçın VAR hakemi Daniele Paterna'nın, başlangıçta Udinese lehine penaltı verilmesine gerek olmadığını söylediği, ancak Rocchi'nin fiziksel müdahalesi ve işaretleri sonrası aniden karar değiştirerek orta hakemi monitöre çağırdığı iddia edildi. Dudak okuma teknikleriyle yapılan incelemede, Paterna'nın orta hakemi manipüle ettiği öne sürülen ifadeler kullandığı saptandı.

GÖZALTILAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Milano Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sarsıcı kararlar alındı. Hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi, "spor dolandırıcılığı" suçlamasıyla görevinden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı. VAR sisteminin eski sorumlularından Andrea Gervasoni de görevden el çektirilen isimler arasında yer aldı. İtalya futbolunu derinden sarsan bu skandalın, ligdeki birçok maçın sonucunu etkileyip etkilemediği hala araştırılıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
