Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki saldırı devam ediyor
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki saldırı devam ediyor

Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki saldırı devam ediyor
28.04.2026 21:24
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki saldırı devam ediyor
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisine Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırının ardından çıkan yangın hala söndürülemedi. Ekiplerin çalışması sürerken, bölgeden gelen görüntüler korkuttu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

PETROL RAFİNERİSİ SALDIRININ ARDINDAN ALEV ALEV YANIYOR

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu Tuapse şehrindeki petrol rafinerisinde çıkan yangına değindi.

Olay yerinde bulunduğunu aktaran Kondratyev, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yangını söndürme çalışmalarında 164 kişi ve 46 araç yer alıyor. Bunların sayısı artırılacak. Petrol rafinerisinin yakınında bulunan ev sakinleri tahliye ediliyor. Bunun için geçici konaklama merkezi oluşturuldu. Durum zor, ancak kontrol altına alınabilir."

"UKRAYNA, ENERJİ PİYASALARINI İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Tuapse'deki yangınla ilgili durum hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Putin'in, Kurenkov'a en kısa zamanda olay yerine ulaşma ve petrol rafinerisindeki yangını söndürme çalışmalarını kontrol altına alma talimatı verdiği kaydedilen açıklamada, "Kiev yönetimi, eylemleriyle dünya pazarlarındaki petrol kıtlığını artırmaya ve küresel enerji piyasalarını istikrarsızlaştırmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA PETROL RAFİNERİSİNİ İHA'LARLA VURMUŞTU

Ukrayna ordusunun, bugün düzenlediği İHA saldırısı sonucu, Tuapse'deki petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı.

Daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu Tuapse Limanı'nda bulunan Rosneft'e ait petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı. Karadeniz kıyısında bulunan limandaki petrol Karadeniz'e sızmıştı. Denizin petrolden temizlenmesine yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesiste yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor. 2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
CHP’de ihraç edilenler partiye dönüyor CHP'de ihraç edilenler partiye dönüyor
Alkollü sürücünün minibüsü kaldırıma çarptı, 2 genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu Alkollü sürücünün minibüsü kaldırıma çarptı, 2 genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu
Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kraliyetini ağırladı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kraliyetini ağırladı
Mali’de saldırıların ardından Başbakan Maiga, “korkmayacağız“ mesajı verdi Mali'de saldırıların ardından Başbakan Maiga, "korkmayacağız" mesajı verdi
Mali’de ele geçirilen üste dikkat çeken anlar askerler Tranformers izledi Mali’de ele geçirilen üste dikkat çeken anlar; askerler Tranformers izledi
Eskişehir’de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü Eskişehir'de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti

20:41
20:40
19:48
19:46
19:13
19:10
18:40
17:50
16:55
16:34
16:15
