Endonezya\'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı

Endonezya basını, ülkenin Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde 'Argo Bromo Anggrek' uzun mesafe treninin, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptığını duyurdu.
Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı belirtildi. Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.
