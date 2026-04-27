Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır - Son Dakika
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
27.04.2026 16:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede bölgemizdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

ABD/İsrail-İran savaşında müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik açıklamalarda bulundu.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ve Pakistan ziyaretlerinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg şehrine geldi. Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ilişkilerin sürdürülmesinde kararlı olduklarını söyleyen Putin, Rusya’nın İran ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi. 

Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

"HAMANEY’DEN MESAJ GELDİ"

Putin, İran lideri Mücteba Hamaney’den mesaj aldığını kaydederek, Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a en iyi dileklerini iletti.

Rusya'nın, İran halkının bu zorlu dönemi atlatacağını ve barışın geleceğini ümit ettiğini vurgulayan Rus lider, “Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barışın gelmesi için her şeyi yapacak” dedi.

Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

ARAKÇİ'DEN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Arakçi ise İran halkının cesareti sayesinde ABD saldırganlığına direndiğini ve direneceğini ifade ederek, Putin'e, destekleri için teşekkür etti.

Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır - Son Dakika

Fener taraftarına Asensio şoku Fener taraftarına Asensio şoku
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Musaba: İstanbul’daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz
Bursa’da tarihi akşam, timsah 1. Lig’e geri döndü Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı
Tedesco’dan kadro tercihi hakkında açıklama Tedesco'dan kadro tercihi hakkında açıklama
Okan Buruk’tan dev derbi öncesi kritik uyarı: Provokasyon olabilir Okan Buruk'tan dev derbi öncesi kritik uyarı: Provokasyon olabilir
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’ye zeytin dalı uzattı Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti

16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:25
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:37
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 16:56:55. #7.12#
SON DAKİKA: Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır - Son Dakika
