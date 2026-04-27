Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

ABD/İsrail-İran savaşında müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik açıklamalarda bulundu.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ve Pakistan ziyaretlerinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg şehrine geldi. Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ilişkilerin sürdürülmesinde kararlı olduklarını söyleyen Putin, Rusya’nın İran ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

"HAMANEY’DEN MESAJ GELDİ"

Putin, İran lideri Mücteba Hamaney’den mesaj aldığını kaydederek, Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a en iyi dileklerini iletti.

Rusya'nın, İran halkının bu zorlu dönemi atlatacağını ve barışın geleceğini ümit ettiğini vurgulayan Rus lider, “Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barışın gelmesi için her şeyi yapacak” dedi.

ARAKÇİ'DEN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Arakçi ise İran halkının cesareti sayesinde ABD saldırganlığına direndiğini ve direneceğini ifade ederek, Putin'e, destekleri için teşekkür etti.

