Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Haberin Videosunu İzleyin
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
27.04.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
Haber Videosu

İran’ın ABD’ye sunduğu yeni teklifte, hızlı anlaşma sağlamak için nükleer müzakerelerin geçici olarak ertelenmesi önerildi. Teklifte Hürmüz Boğazı’nın açılması ve savaşın sona erdirilmesi öncelik olarak yer aldı. Ancak bu adımın, ABD’nin İran üzerindeki baskı ve pazarlık gücünü zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Washington’da konuya ilişkin kritik toplantı yapılması bekleniyor.

İran’ın, ABD ile yürütülen müzakerelerde süreci hızlandırmak amacıyla nükleer konuyu geçici olarak geri plana bırakmayı önerdiği öne sürüldü. Teklifin, çatışmayı sona erdirecek hızlı bir anlaşma zemini oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE SAVAŞIN SONU ÖNCELİKTE

Axios’un ABD’li yetkililer ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi Washington’a sunduğu yeni teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesini öncelik haline getirdi. Bu adımın, bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

“HIZLI ANLAŞMA” STRATEJİSİ

Haberde, İran’ın nükleer başlıkların daha sonraki bir aşamada ele alınmasını önerdiği aktarıldı. Bu yaklaşımın, tarafların önce çatışmayı sonlandıran bir çerçeve anlaşmaya ulaşmasını hedeflediği ifade edildi.

TAHRAN’DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

İran yönetimi içinde nükleer program konusunda hangi tavizlerin verileceğine dair farklı görüşlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle nükleer dosyanın geçici olarak ertelenmesinin, iç dengeleri koruma amacı da taşıdığı vurgulanıyor.

ABD İÇİN RİSK: BASKI GÜCÜ AZALABİLİR

Analizlere göre Hürmüz Boğazı’nın açılması ve savaşın sona ermesi, ABD’nin İran üzerindeki stratejik baskısını zayıflatabilir. Özellikle zenginleştirilmiş uranyum stoklarının azaltılması ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması gibi başlıklarda Washington’ın pazarlık gücünün düşebileceği ifade ediliyor.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran gündemiyle ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle Beyaz Saray’da bir Durum Odası toplantısı yapmasının beklendiği bildirildi.

İran, Son Dakika

Son Dakika ABD Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 09:40:32. #7.12#
SON DAKİKA: Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.