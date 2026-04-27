Savaş bitiyor mu? İran\'dan ABD\'ye hızlı barış teklifi

İran’ın, ABD ile yürütülen müzakerelerde süreci hızlandırmak amacıyla nükleer konuyu geçici olarak geri plana bırakmayı önerdiği öne sürüldü. Teklifin, çatışmayı sona erdirecek hızlı bir anlaşma zemini oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.
Axios’un ABD’li yetkililer ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi Washington’a sunduğu yeni teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesini öncelik haline getirdi. Bu adımın, bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.
Haberde, İran’ın nükleer başlıkların daha sonraki bir aşamada ele alınmasını önerdiği aktarıldı. Bu yaklaşımın, tarafların önce çatışmayı sonlandıran bir çerçeve anlaşmaya ulaşmasını hedeflediği ifade edildi.
İran yönetimi içinde nükleer program konusunda hangi tavizlerin verileceğine dair farklı görüşlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle nükleer dosyanın geçici olarak ertelenmesinin, iç dengeleri koruma amacı da taşıdığı vurgulanıyor.
Analizlere göre Hürmüz Boğazı’nın açılması ve savaşın sona ermesi, ABD’nin İran üzerindeki stratejik baskısını zayıflatabilir. Özellikle zenginleştirilmiş uranyum stoklarının azaltılması ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması gibi başlıklarda Washington’ın pazarlık gücünün düşebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran gündemiyle ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle Beyaz Saray’da bir Durum Odası toplantısı yapmasının beklendiği bildirildi.
