Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler

Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye peş peşe göndermeler
26.04.2026 22:44
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray Kulübü, maç sonunda Fenerbahçe'ye üst üste göndermelerde bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

''BOŞA GİDEN BAŞKA BİR SEZONU KUTLUYOR''

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın ikinci golünden kısa bir süre sonra deplasman tribününde meşale yaktı. O görüntüler sarı-kırmızılı kulübün İngilizce X hesabından paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu daha kutluyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler

''BARAJLARIMIZ İÇİN MÜJDELİ HABER GELDİ''

Ayrıca Galatasaray'ın X hesabından maç sırasında "Oley! Oley" mesajı, maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı. Ayrıca yapılan bir diğer paylaşımda da ''Barajlarımız için müjdeli haber geldi'' denilerek "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı. Ayrıca stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Kuşlar hep ağlar 12 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler - Son Dakika
