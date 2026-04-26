Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye peş peşe göndermeler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın ikinci golünden kısa bir süre sonra deplasman tribününde meşale yaktı. O görüntüler sarı-kırmızılı kulübün İngilizce X hesabından paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu daha kutluyor." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Galatasaray'ın X hesabından maç sırasında "Oley! Oley" mesajı, maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı. Ayrıca yapılan bir diğer paylaşımda da ''Barajlarımız için müjdeli haber geldi'' denilerek "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı. Ayrıca stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)