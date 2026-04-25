Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı
25.04.2026 12:27
MERSİN'in Akdeniz ilçesinde sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen evden 1 kamyon çöp çıkartıldı.

Mersin’de Akdeniz Belediyesi ekipleri, Mesudiye Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evle ilgili mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

EKİPLER MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Mahalle Muhtarı Uğur Üstünkaya ile birlikte adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede ev içerisinde büyük miktarda çöp, mobilya atığı, tekstil ürünleri ve çeşitli ambalaj atıklarının biriktirildiğini tespit etti.

Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

SAATLER SÜREN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Sağlık açısından risk oluşturan ve çevreye kötü koku yayan atıkların temizlenmesi için ekipler kapsamlı bir çalışma başlattı. İş makinesi desteğiyle yürütülen temizlikte, evin içerisindeki tüm atıklar titizlikle tahliye edildi. Saatler süren çalışmanın ardından ev, çöplerden arındırılarak temiz hale getirildi. Çalışmalar sonucunda 1 kamyon dolusu atık mahalleden çıkarıldı.

DAHA ÖNCE DE TEMİZLENMİŞTİ

Öte yandan söz konusu evin, sahipleri olan anne ve oğul henüz hayattayken de benzer şekilde temizlendiği, o çalışmada ise 2 kamyon çöp ve atığın çıkarıldığı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

