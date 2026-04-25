Netanyahu\'dan Ateşkese Rağmen Lübnan\'a Saldırı Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes müzakereleri kapsamında Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yapacağı ziyareti tek taraflı olarak iptal ettiğini duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dikkat çeken bir karara imza attı.

LÜBNAN’A "GÜÇLÜ SALDIRI" EMRİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun "Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine" şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdiği duyuruldu.

İsrail basını, talimatın Hizbullah’ın fırlattığı roket ve insansız hava araçları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çalmasından sonra geldiğini ileri sürdü.

İSRAİL NEBATİYE BÖLGESİNİ VURDU: 4 ÖLÜ

İsrail ordusu geçtiğimiz saatlerde ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini hedef almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu bölgedeki Yohmor al-Shaqeef kasabasında bir kamyon ile bir motosiklete saldırı gerçekleştirildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA/ İHA