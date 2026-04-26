Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Manisa’da düzenlenen Mesir Macunu Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın mesir macunu yakalayabilmek için başvurduğu yöntem dikkat çekti.
Görüntülerde, kalabalığın arasındaki bir vatandaşın, havadan saçılan mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtığı görüldü. Şemsiyeyi ters çevirerek kullanan vatandaş, atılan macunları bu şekilde toplamaya çalıştı.
İlginç anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda paylaşım alan görüntülere kullanıcılar "Bu kadar açgözlülük olmaz" yorumunda bulundu.
Her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalde, bu tür anlar etkinliğe renk katarken, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
