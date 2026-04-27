Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım\'ın adını haykırdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derbi mağlubiyeti sonrası Samandıra’ya giden Fenerbahçe taraftarları, yönetime tepki gösterirken Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı. Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olup olmayacağı ise merak konusu.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, hem takıma hem yönetime sert tepki gösterdi.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARI ZORA GİRDİ

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe’de yıl içinde hem teknik direktör hem de yönetim değişti. Devre arasında yapılan transferlere rağmen Galatasaray mağlubiyeti sonrası şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı.

KAÇAN PENALTI VE OSIMHEN’İN GOLÜ KIRILMA ANI OLDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, kazandığı penaltıyla öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak Talisca’nın vuruşu değerlendirememesi sonrası oyun dengesi değişti. İlk yarı bitmeden Osimhen’in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

EDERSON KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI

İkinci yarıda ise Ederson’un gördüğü kırmızı kart maçın seyrini belirledi. Hakemin uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren Brezilyalı kaleci, ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golü ve Torreira’nın golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

SAMANDIRA’DA TEPKİ VE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Maçın ardından Samandıra’ya giden Fenerbahçe taraftarları, futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen Aziz Yıldırım tezahüratları ise gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco’nun geleceği tartışma konusu olurken, Sadettin Saran yönetiminin olağanüstü toplantı yapacağı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    aziz başkan derhal göreve aykut hocam ile birlikte 18 3 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    bu yıl da şampiyonluğu unuttuk.hayal kurmayalım. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:46:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.