Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım\'ın adını haykırdı

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, hem takıma hem yönetime sert tepki gösterdi.
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe’de yıl içinde hem teknik direktör hem de yönetim değişti. Devre arasında yapılan transferlere rağmen Galatasaray mağlubiyeti sonrası şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, kazandığı penaltıyla öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak Talisca’nın vuruşu değerlendirememesi sonrası oyun dengesi değişti. İlk yarı bitmeden Osimhen’in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda ise Ederson’un gördüğü kırmızı kart maçın seyrini belirledi. Hakemin uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren Brezilyalı kaleci, ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golü ve Torreira’nın golüyle skoru 3-0’a taşıdı.
Maçın ardından Samandıra’ya giden Fenerbahçe taraftarları, futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen Aziz Yıldırım tezahüratları ise gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.
Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco’nun geleceği tartışma konusu olurken, Sadettin Saran yönetiminin olağanüstü toplantı yapacağı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.
