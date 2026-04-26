Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Suriye’nin Kamışlı kentinde havaya açılan ateş sonucu Mardin’in Nusaybin ilçesine düşen yorgun mermi, Profesör Dr. Ayfer Gözü’ye isabet etti.

Edinilen bilgilere göre, Kamışlı’da silahla havaya ateş açılması sonucu sınırı aşan yorgun mermilerden biri Nusaybin ilçe merkezine düştü. Diyarbakır’dan Nusaybin’e ziyarete gelen Prof. Dr. Ayfer Gözü, vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI, TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Yaralı profesör, olayın ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Gözü’nün tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.