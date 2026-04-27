İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

27.04.2026 06:53
2001’de Şişli’de bulunan başsız kadın cesedi ile günler sonra Bakırköy’de ortaya çıkan kesik başın aynı kişiye ait olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. 2014’te yeniden açılan dosyada DNA eşleşmesiyle kimlik Tazegül Dadaşova olarak belirlendi. Soruşturmada eski erkek arkadaşı M.S. gözaltına alınıp tutuklandı, böylece 13 yıllık cinayet aydınlatıldı.

2001 yılında İstanbul Şişli’de başsız bir kadın cesedi bulundu. Olaydan dört gün sonra Bakırköy Sahili’nde bir kesik baş ortaya çıktı. Dönemin teknik yetersizlikleri nedeniyle iki olay arasında bağlantı kurulamadı ve dosya uzun yıllar boyunca çözülemeden rafa kaldırıldı.

SOĞUK DOSYA YENİDEN AÇILDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2014 yılında Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte geçmişte sonuçlandırılamayan dosyalar yeniden incelenmeye başlandı. Bu kapsamda Eşref Şahin ve ekibi, 21 Nisan 2001’de kaybolan Azerbaycan uyruklu Tazegül Dadaşova’nın dosyasını yeniden ele aldı.

DNA EŞLEŞMESİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Yapılan detaylı incelemelerde, Bakırköy’de bulunan kesik baş ile Şişli’de bulunan gövdenin aynı kişiye ait olduğu tespit edildi. Gerçek, DNA analizleriyle kesinlik kazandı ve kimliğin Tazegül Dadaşova olduğu belirlendi.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ: ESKİ ERKEK ARKADAŞI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, telefon kayıtları ve baz istasyonu verilerini inceledi. Elde edilen bilgilere göre Dadaşova’nın kaybolduğu gün eski erkek arkadaşı M.S. ile tam 8 kez görüştüğü ortaya çıktı. Sinyalinin ise Şişli’deki evinin yakınında kesildiği belirlendi. Dadaşova’nın cansız bedeninin de evine iki sokak mesafede bulunması dikkat çekti.

“MUSLUK BOZUK” TUZAĞIYLA YAKALANDI

Şüpheli M.S., Bursa’nın Gemlik ilçesinde tesisatçılık yaparken polis tarafından “musluk bozuk” bahanesiyle çağrıldı. Olay yerine gelen M.S., burada gözaltına alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI, TUTUKLANDI

Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece 13 yıl boyunca çözülemeyen başsız kadın cinayeti, yeniden açılan dosya ve gelişen teknoloji sayesinde aydınlatılmış oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Filinta Filinta:
    Gene iyi bir iş çıkardı, cinayet masası. Tebrikler. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı
ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

07:35
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’dan haber var
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
07:15
Trump’tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
06:33
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
06:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
00:13
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
23:14
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
