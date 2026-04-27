ABD, BAE ve Katar\'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

ABD ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki askeri üslerine gece saatlerinde yoğun sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgedeki hareketlilik, İran’la süren gerilim ve artan askeri yığınak kapsamında değerlendiriliyor.

AL DHAFRA VE AL UDEID ÜSLERİNE TAKVİYE

Görüntülerde, ABD’ye ait askeri kargo uçaklarının gece boyunca iniş-kalkış yaptığı ve üslerde lojistik hareketliliğin arttığı dikkat çekiyor. Sevkiyatların, BAE’deki Al Dhafra ve Katar’daki Al Udeid üslerine yapıldığı belirtiliyor.

UÇAK GEMİSİ VE DESTEK UNSURLARI DEVREDE

Nisan ayında üçüncü uçak gemisi grubunun bölgeye ulaşmasının ardından, kargo uçakları ve destek unsurlarının da harekete geçtiği ifade ediliyor. Uçuş radar verileri de bölgeye yönelik yoğun hava trafiğini doğruluyor.

AMAÇ: CAYDIRICILIK VE DENGE

Uzmanlara göre bu sevkiyatlar, Orta Doğu’daki askeri dengeyi koruma ve olası gerilimlere karşı caydırıcılık oluşturma amacı taşıyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi, İran’la yaşanan gerginlik bağlamında kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.