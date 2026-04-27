ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi - Son Dakika
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

ABD, BAE ve Katar\'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
27.04.2026 12:02
ABD, BAE ve Katar\'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD ordusu, BAE’deki Al Dhafra ve Katar’daki Al Udeid üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Kargo uçakları ve destek unsurlarının hareketliliği görüntülere yansırken, uçuş radar verileri de yoğunluğu doğruladı. Nisan’da üçüncü uçak gemisi grubunun bölgeye ulaşmasının ardından artan sevkiyatın, İran’la gerilim kapsamında caydırıcılık ve askeri dengeyi güçlendirme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

ABD ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki askeri üslerine gece saatlerinde yoğun sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgedeki hareketlilik, İran’la süren gerilim ve artan askeri yığınak kapsamında değerlendiriliyor.

AL DHAFRA VE AL UDEID ÜSLERİNE TAKVİYE

Görüntülerde, ABD’ye ait askeri kargo uçaklarının gece boyunca iniş-kalkış yaptığı ve üslerde lojistik hareketliliğin arttığı dikkat çekiyor. Sevkiyatların, BAE’deki Al Dhafra ve Katar’daki Al Udeid üslerine yapıldığı belirtiliyor.

UÇAK GEMİSİ VE DESTEK UNSURLARI DEVREDE

Nisan ayında üçüncü uçak gemisi grubunun bölgeye ulaşmasının ardından, kargo uçakları ve destek unsurlarının da harekete geçtiği ifade ediliyor. Uçuş radar verileri de bölgeye yönelik yoğun hava trafiğini doğruluyor.

AMAÇ: CAYDIRICILIK VE DENGE

Uzmanlara göre bu sevkiyatlar, Orta Doğu’daki askeri dengeyi koruma ve olası gerilimlere karşı caydırıcılık oluşturma amacı taşıyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi, İran’la yaşanan gerginlik bağlamında kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Son Dakika ABD ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı
Osimhen’in derbide oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı
Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa şampiyonu Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa şampiyonu
Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar

11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Bunun adı resmen soygun Hesabı görenler inanamıyor
Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
11:27
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz İçip içip bayıldı
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı
10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
