Dursun Özbek\'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
27.04.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, soyunma odasında 5 milyon euroluk derbi primi açıklayarak oyunculara büyük moral verdi.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yaşandı. Kritik galibiyet sonrası Başkan Dursun Özbek’in soyunma odasına inerek yaptığı açıklama gündem oldu.

SOYUNMA ODASINA İNDİ, TAKIMI TEBRİK ETTİ

Derbi sonrası oyuncularla bir araya gelen Dursun Özbek, galibiyetten dolayı futbolcuları tek tek tebrik etti. Şampiyonluk yolunda kritik bir adım atan sarı-kırmızılı ekipte moraller zirveye çıktı.

5 MİLYON EURO PRİM AÇIKLANDI

Başkan Özbek, derbi galibiyetinin primini de açıkladı. Buna göre Galatasaraylı futbolculara toplam 5 milyon euro prim verileceği duyuruldu. Bu jest soyunma odasında büyük sevinç yarattı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON 3 MAÇ

Galatasaray, ligin kalan haftalarında Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalardan da istediği sonuçları alarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 13:36:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.