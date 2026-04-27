Dursun Özbek\'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yaşandı. Kritik galibiyet sonrası Başkan Dursun Özbek’in soyunma odasına inerek yaptığı açıklama gündem oldu.

SOYUNMA ODASINA İNDİ, TAKIMI TEBRİK ETTİ

Derbi sonrası oyuncularla bir araya gelen Dursun Özbek, galibiyetten dolayı futbolcuları tek tek tebrik etti. Şampiyonluk yolunda kritik bir adım atan sarı-kırmızılı ekipte moraller zirveye çıktı.

5 MİLYON EURO PRİM AÇIKLANDI

Başkan Özbek, derbi galibiyetinin primini de açıkladı. Buna göre Galatasaraylı futbolculara toplam 5 milyon euro prim verileceği duyuruldu. Bu jest soyunma odasında büyük sevinç yarattı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON 3 MAÇ

Galatasaray, ligin kalan haftalarında Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalardan da istediği sonuçları alarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.