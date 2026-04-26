Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim

26.04.2026 23:37
Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda konuştu. Talisca'nın kaçırdığı penaltının maçın kırılma anı olduğunu ifade eden Tedesco, Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı rahat bırakın. Bu sezon oyuncuların çok fazla kafasına girdiniz. O yüzden oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktik yaklaşımımı eleştirin, bu benim suçum'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Talisca'nın kaçırdığı penaltı atışının kendileri için kırılma noktası olduğunu söyledi. RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e güvendiğini belirtti.

''OSIMHEN HARİKA BİR GOL HATTI''

Bütün hafta boyunca olabilecek en iyi 11'i belirlediklerinin altını çizen Tedesco, "Kimin oynayacağına dair zar atmıyoruz. A oyuncusunu oynatırsanız, B oyuncusunu sonradan oyuna alacağınıza dair karar verirsiniz. Bugün goller bulmamız gerekiyordu. Geriden çıkabildik, Matteo'nun yardımıyla Galatasaray'ın baskısını kırdık. Bizim için penaltı, kırılma noktası oldu. Eğer golü bulsaydık işler daha kolay olurdu. Ama gol olmayınca işler bizim için zorlaştı. Sonrasında taç atışından gol yedik. Osimhen harika bir gol attı. Göğsüyle düzeltti, sonrasında diziyle vuruş yaptı. İkinci yarı bizler için daha zor oldu. Rakibimiz de çok iyi, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Penaltıdan yediğimiz golün ardından girdiğimiz net pozisyonlar vardı. İsmail'in, Musaba'nın, Cherif'in girdiği pozisyonlar vardı. Bugün gol atamamamız çok çılgınca geliyor. 3 gol yiyoruz ama gol atamıyoruz. Yazık oldu ama bunlar futbolun parçası." ifadelerini kullandı.

''KİMSE OYUNCULARIMLA ARAMA GİREMEZ''

Skor 1-0 olmadan önce Galatasaray'ın yalnızca Sallai'yle 1 şut denemesi olduğunu söyleyen Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Konyaspor mücadelesinden dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda sahaya çıktıklarını söyledi. Daha kompakt oynamaları gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Tedesco, "Bunu yapmadığınız zaman rakipler bize karşı daha kolay oynar. Talisca 10 numarada oynadı, Cherif 9 numarada oynadı, Kerem ve Nene'yi oynattık. Bugün sadece Musaba'yı ilk 11'e koyamadık. Herkesi 11'e koyarsanız yeni bir sistem yapmanız gerekiyor. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Ben oyuncularımı her zaman korurum. Kimse oyuncularımla arama giremez. Bir suçlu varsa, suçlu kişi benim. Kerem bugün savunma arkasına kaç koşu yaptı. Sanchez'le girdiği ikili mücadelelerde sürekli ayağa kalktı. Sidiki'nin kaçırdığı gol var ama arkaya nasıl koşular yaptığını görüyorum. Penaltıyı aldıran oyuncu da kendisiydi. Böyle bir sonuç olunca kafalarda çok soru işareti olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

''ÖNEMLİ OLAN BEN DEĞİLİM, ÖNEMLİ OLAN TAKIM''

Devre arası transfer döneminde takımın çok iyi maçlar ortaya çıkarıp iyi sonuçlar aldığını söyleyen Tedesco, mevcut kadronun takımı bu noktaya kadar getirdiğini belirtti. Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir ekip olduklarını vurgulayan Tedesco, şunları söyledi:

"3-0'dan sonra herkesin kafası eğilir ama ben soyunma odasına negatifliğin girmesine izin vermem. Ben Samandıra'da soyunma odasına girmiyorum. Çünkü orası oyuncuların özeli. Yapmamız gereken eğlenceyi yükseltip biraz pozitif olmak. Hatalar da bu oyunun parçası. Çaykur Rizespor maçında da Konyaspor maçında da hatalar oldu. Kimse bu hataları bilerek yapmıyor. Önemli olan kişi ben değilim. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bu değerlendirmeleri kazanınca da yapıyorum kaybedince de yapıyorum. Bir sonraki maç için doğru yolu bulmak isterim. Bir sonraki maçta yine iyi bir takımla oynayacağız. Bu sene bizim için tipik bir durum olan, eksik oyuncularımız olacak. Ederson, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür olmayacak. Bu sezon bunu birçok kez yaşadık. Sezonun son periyodu bizim için zor oldu. Yarın yeni bir gün bizim için. Önemli olan ben değilim, önemli olan takım."

''OYUNCULARIMI RAHAT BIRAKIN, SUÇLU BENİM!''

Her zaman bir suçlu arandığını ve bu anlamda oyuncularının rahat bırakılmasını istediğini dile getiren Tedesco, "Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı rahat bırakın. Bu sezon oyuncuların çok fazla kafasına girdiniz. Kerem çok zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Geçen hafta sarı kart görüp buraya gelmeyebilirdi. Harika karakterlerden oluşan bir takımız. O yüzden oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktik yaklaşımımı eleştirin, bu benim suçum." diye konuştu.

''ŞU ANDA TRANSFER KONUŞMA DÖNEMİ DEĞİL''

Fenerbahçe'nin kalan 3 haftadaki şampiyonluk şansıyla ilgili yorum yapmayan Tedesco, işine odaklandığını belirtti. Başakşehir ve Konyaspor'la zorlu maçlara çıkacaklarının altını çizen Domenico Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başakşehir karşısında eksiklerimiz olacak. Sonrasında Konya'ya gideceğiz ve orada oynamak zor. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Transferlerle ilgili şu anda konuşmak doğru değil. Sezonun bitiminde neleri yapacağımızı düşüneceğiz. Ama asıl söylemek istediğim, Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir."

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı
ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Kolombiya’da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Akdeniz’de 4,9 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
21:36
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
21:14
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
20:57
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
20:35
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
20:24
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
20:07
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
