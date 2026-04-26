Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım - Son Dakika
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın "TMSF mallara el koyacak boşanmamız" lazım diyerek eşinden boşandığı ve genç sevgilisiyle evlendiği iddiaları sonrası Elvan Özal ilk kez konuştu. Özal, "Bana 'geçici bir boşanma' işlemi olduğunu kısa bir süre içinde yeniden evleneceğimizi söyledi. Kısa bir süre sonra evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Beni ve ailemi kandırdı" ifadelerini kullandı.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen törende aile içindeki gerilim iddiaları gündeme geldi. Ortaya atılan iddialar sonrası gözler Ahmet Özal’ın özel hayatına çevrildi. 41 yıllık evliliğin sona ermesi ve ardından gelen gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddialara Elvan Özal'dan yanıt geldi. 

"MALLAR İÇİN BOŞANALIM DEYİP BAŞKASIYLA EVLENDİ" İDDİASI

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninde, Özal ailesi içindeki mesafeli görüntüler dikkat çekti. Aile arasında “soğuk rüzgarlar estiğini” öne sürülürken, kamuoyuna yansıyan bilgiler tartışma yarattı. Törene katılanların dikkatini çeken yabancı bir kadının kimliği kısa sürede ortaya çıktı ve söz konusu kişinin Ahmet Özal’ın yeni eşi Asuman Özal olduğu öğrenildi.

Seyhan Avşar'ın haberine göre Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 41 yıllık eşi Elvan Özal’dan “Mallara TMSF el koyacak, boşanmamız gerekiyor” sözleriyle ayrıldı. Boşanmanın ardından kısa süre içinde başka biriyle evlenmesi ise dikkat çekti. İddialar arasında Elvan Özal'ın yaşadığı üzüntü nedeniyle kanser olduğu bilgisi de yer alıyordu. 

"AİLE ÖZAL'A SIRT ÇEVİRDİ, ELVAN ÖZAL'A DESTEK ÇIKTI"

İddiaya göre Efe Özal’ın eşi Sinem Özel, ailenin Ahmet Özal’a mesafe koyduğunu ve Elvan Özal’a destek verdiğini dile getirdi. Aile içindeki bu ayrışma iddiası, yaşanan sürecin sadece bireysel değil, ailevi boyutta da etkiler yarattığını ortaya koydu.

Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

ELVAN ÖZAL: BENİ VE AİLEMİ KANDIRDI

Yaşananların ardından Elvan Özal, Gazeteci Nevşin Mengü’ye yaptığı açıklamada ilk kez konuştu. 41 yılı aşkın süren evliliğin birkaç cümleyle anlatılamayacağını belirten Özal, boşanma sürecinde kendisine “geçici bir işlem” olduğu yönünde bilgi verildiğini söyledi. TMSF borçlarının gerekçe gösterildiğini ifade eden Özal, boşanmanın ardından birlikte yaşamaya devam ettiklerini ancak daha sonra eşinin evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu öğrendiğini dile getirdi. Elvan Özal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Çünkü 41 yılı aşkın süren bir evlilik, birkaç cümleyle anlatılacak ya da savunulacak bir hikaye değil. Ancak kamuoyuna yansıyan bazı beyanlar, gerçek çarpıtıldığı için sessiz kalmak mümkün değil. Bana, aileme ait taşınmazların, TMSF borçlarından dolayı risk altında olduğunu ve buna karşı korunmak adına 'geçici bir boşanma' işlemi olduğunu, bunun sadece kağıtlar üzerinde geliştiğini ve kısa bir süre içinde yeniden evleneceğimizi söyledi. Bu durumu sürdürmek için TMSF borcunu bahane ederek evliliğimizi sonlandırdı. Nitekim boşandıktan sonra beraber yaşamaya devam ettik.

Ancak kısa bir süre sonra, biz boşanmadan önce evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Beni ve ailemi kandırdı. Bunun üzerine kendisinden birlikte yaşadığımız evden ayrılmasını istedim. 41 yıllık hayat arkadaşlığına güvenmek bir hata değildir. Ancak ne yazık ki ben bu güvenin bedelini ağır ödedim. Evliliğimiz boyunca ona güvenerek, onun sözlerine inanarak zor zamanlarda her an yanında oldum. Ancak kendisi bu hafta başında yaptığı açıklamalarda, benimle sürekli görüştüğü, ilgilendiği, aile bağlarının güçlü olduğu gibi gerçek dışı ifadeler kullandığını üzülerek izledim. Şu an hayatımın en zor anlarını yaşıyorum. Yaşam mücadelesi veriyorum. Böyle bir süreçte olması gereken şey; gerçeklerin çarpıtılması değil, saygı ve sükûnettir.

Bu açıklamayı kimseyi karalamak için değil, sadece kendi gerçeğimi anlatmak için yapıyorum. Çünkü susmak, söylenenleri kabul etmek anlamına gelir. Ve ben, yaşadıklarımın bu şekilde anlatılmasına razı değilim.”

AHMET ÖZAL: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, HEPSİ PALAVRA

Ahmet Özal ile "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu iddialar asla doğru değil. Ben zaten emekli milletvekiliyim, sadece bu maaşım var, başka da bir mal varlığım yok. 40 yıllık eşim Elvan Hanım ile 29.04.2021 tarihinde boşandım. Boşandıktan 20 ay sonra yeni eşimle evlendim ve asla çekişmeli bir boşanma söz konusu olmadı. Eşimin rahatsızlığı bir ay evvel ortaya çıktı, yani çok yeni. Süreçte yanında olmaya çalışıyorum ve görüşüyoruz da.

Benim oğlum ve kızım 40 yaşına gelmiş insanlar. Bu iddiaların dile getirilmesi bile doğru değil, hepsi palavra. Muhtemelen son yıllarda televizyon programlarına çok katılmam bazılarını rahatsız etti ki böyle bir iddiayı ortaya attılar. Asla doğru değil yazılanlar. Ben kardeşlerimle de görüşmeye devam ediyorum. İddialar asla gerçek değil."

Son Dakika Güncel Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Ulen bunun kafası babasından daha çok çalışıyormuş adamin kıymetini verememisiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

15:37
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:45
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:50
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
12:47
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza
Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
SON DAKİKA: Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım - Son Dakika
