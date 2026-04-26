İşte futbol bu! Efsane isme unutamayacağı anlar yaşattılar

Meksika ekibi Tigres’in efsane isimlerinden Andre-Pierre Gignac için taraftarlar unutulmaz bir veda hazırladı. Yıllardır takıma verdiği katkılarla kulüp tarihine geçen yıldız futbolcu, tribünlerde oluşan atmosferle duygusal anlar yaşadı.

STADYUMDA BÜYÜLEYİCİ ATMOSFER

Karşılaşma öncesinde tribünleri tamamen dolduran Tigres taraftarları, Gignac için özel bir koreografi hazırladı. Sarı-lacivert renklere bürünen statta açılan dev pankartlar ve görsel şov, adeta görsel bir şölen sundu. Taraftarların senkronize şekilde gerçekleştirdiği koreografi, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

EFSANE İSME YAKIŞAN VEDA

Yıllardır Tigres formasıyla attığı goller ve kazandırdığı kupalarla kulübün simge isimlerinden biri haline gelen Gignac için hazırlanan bu veda, futbol dünyasında da yankı uyandırdı. Tribünlerin oluşturduğu bu özel atmosfer, deneyimli golcüye duyulan sevginin en güçlü göstergesi oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Stadyumdaki coşku ve sevgi gösterileri karşısında duygulanan Gignac’ın, taraftarları selamladığı anlar dikkat çekti. Hem oyuncular hem de tribünler için unutulmaz bir gece yaşanırken, bu veda uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlar arasında yerini aldı.