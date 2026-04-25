Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Çeşmeli Caddesi üzerinde bulunan bir parkta, iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada B.E.S. ile G.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken; olayda yaralanan B.E.S. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, G.T. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıdı.
Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
