Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılılar, sahasında ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmeye çalışacak. Öte yandan sarı-lacivertliler ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirvede farkı kapatmayı ve rakibine ligin geri kalan haftalarında psikolojik baskı kurmayı hedefleyecek.
Gözler sezonun en önemli maçına çevrilmişken Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına sürpriz bir jest geldi. Sarı-lacivertli yönetim, RAMS Park deplasmanına gidecek tüm taraftarlarına çubuklu forma dağıtarak tribünde görsel bütünlük sağlama kararı aldı. Formaların derbi günü saat 11.00-15.00 arasında maraton alt tribün 29-30-31 nolu girişte dağıtılacağı belirtildi.
