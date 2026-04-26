Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
26.04.2026 10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı yemekte düzenlenen silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. Silah sesleri ve bağrışmaların ardından Gizli Servis, Trump’ı salondan apar topar çıkardı. Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde hedefinin Trump yönetiminde görev yapan yetkililer olduğunu söylediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla başkent Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği korku dolu anlara sahne oldu.

Peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine salonda büyük panik yaşanırken, Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edildi.

ÇARPICI İDDİA! SALDIRGAN İTİRAF ETTİ

ABD’de düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CBS News’e konuşan kaynaklara göre, saldırı şüphelisi, sorgusunda hedefinin Trump yönetiminde görev yapan yetkililer olduğunu söyledi.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

ŞÜPHELİ AMACINI AÇIKLADI

Yetkililere yakın kaynakların aktardığına göre, gözaltına alınan saldırgan ifadesinde, eylemi bilinçli şekilde planladığını ve özellikle Trump yönetimine bağlı isimleri hedef aldığını belirtti.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Saldırganın kamu kayıtlarına göre Güney Kaliforniya'da bir öğretmen ve video oyun geliştiricisi olduğu belirtildi.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının motivasyonu ve olası bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor. Yetkililer, şüphelinin tek başına hareket edip etmediğini de araştırıyor.

ABD’de büyük yankı uyandıran saldırı girişimi, üst düzey siyasi isimlerin güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

SEÇİMLERDE DEMOKRAT ADAY HARRIS'I DESTEKLİYORMUŞ

Caltech'te öğrenciyken, tekerlekli sandalyeler için prototip bir acil durum freni geliştirmesi nedeniyle 2017'de yerel bir haberde yer aldı. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Allen, Ekim 2024'te Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağışta bulundu.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

OTELDE MİSAFİR OLARAK BULUNUYORDU

Yetkililer, şüphelinin etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli’nde misafir olarak bulunduğunu değerlendiriyor. Jeffery Carroll, polis ekiplerinin şüpheliye ait bir odayı güvenlik altına aldığını ve içeride ne bulunduğunun araştırıldığını açıkladı.

AĞIR SİLAHLARLA YAKALANDI

Carroll ayrıca, şüphelinin üzerinde bir pompalı tüfek, bir tabanca ve birden fazla bıçak bulunduğunu, yakalanma sırasında kolluk kuvvetleriyle karşılıklı ateş açıldığını belirtti.

Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi - Son Dakika

  • Celal Çoban Celal Çoban:
    İslam'a şereflenir inşallah 2 3 Yanıtla
  • İlker Bayram İlker Bayram:
    sarı çocuk korkmuş yazık ???? 4 1 Yanıtla
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 11:59:51.
SON DAKİKA: Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi - Son Dakika
