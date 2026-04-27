Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti

1) ADANA'DA EPİLEPSİ HASTASI DÜŞTÜĞÜ NEHİRDE HAYATINI KAYBETTİ

ADANA'da Seyhan Nehrine düşen epilepsi hastası olduğu öğrenilen Ali Yalçınkaya (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Ali Yalçınkaya, henüz bilinmeyen nedenle Seyhan Nehri'ne düştü. Kısa sürede suda gözden kaybolan genci fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ile su altı polisi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Yalçınkaya, nehir kenarındaki sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan Yalçınkaya, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalçınkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.