Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı

Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
27.04.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Mesut ve Gilman Karadeniz çifti, Beykoz’daki villalarıyla ilgili proje ve sahte iskan sorunu bahanesiyle 32 milyon TL’lik dolandırıcılığın mağduru oldu. Karadeniz çiftinin, Erdoğan K. adlı dolandırıcının 'yüksek yargı mensubu' bir tanıdığı vasıtasıyla sorunu çözeceği vaadine inanarak ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Cemiyet hayatının bilinen isimlerinden iş insanı Mesut Karadeniz ve eşi Gilman Karadeniz, Beykoz’da bulunan villaları üzerinden kurulan dolandırıcılık ağıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. Çiftin, proje ve iskan işlemleri bahanesiyle yaklaşık 32 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre Karadeniz çifti, 2023 yılında satın aldıkları villayı geçtiğimiz yıl mart ayında satışa çıkardı. Daha önce evin peyzaj işlerini yapan Erdoğan K., çifte müşteri bulabileceğini söyledi ve satış süreci için belediyenin detaylı proje talep ettiğini öne sürdü. Bu gerekçeyle proje çizimi ve resmi işlemler için Karadeniz ailesinden yüklü miktarda para aldı.

“İSKAN İPTAL EDİLDİ” YALANIYLA PARA TALEP ETTİ

Sabah gazetesinin haberine göre, Gilman Karadeniz’in şehir dışında bulunduğu sırada eve gelen yapı tatil tutanağı güvenlik görevlisi aracılığıyla kendisine ulaştırıldı. Durumu öğrenmek isteyen Karadeniz, Erdoğan K. ile iletişime geçti. Şüpheli, villanın tapusuna şerh konulduğunu ve iskanın iptal edildiğini iddia etti.

Erdoğan K., yüksek yargı mensubu bir tanıdığı aracılığıyla sorunu çözebileceğini, aksi halde villanın yıkılacağını öne sürdü. Bu iddialara inanan Gilman Karadeniz, çözüm için talep edilen ödemeleri gerçekleştirdi.

PARAYI ALDIKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Karadeniz’in farklı zamanlarda parça parça olmak üzere 23 milyon 322 bin TL, 178 bin dolar ve 90 gram altın verdiği, toplam tutarın yaklaşık 32 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi. Bir süre sonra Erdoğan K.’ya ulaşamayan çift, dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Erdoğan K.’yı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIK 10 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianamede, Erdoğan K.’nın müştekiden para aldığı, evle ilgili sahte CİMER başvuruları oluşturduğu ve para talebini sürdürdüğü tespit edildi. Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Savcılık, Erdoğan K. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Magazin, Beykoz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! 'Yargıyı hallederim' dedi, 32 milyon aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 09:05:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.