AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki - Son Dakika
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki

AK Partili Eyüp Kadir İnan\'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
27.04.2026 10:56
AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, parti logosu kullanarak trafikte ayrıcalık sağlamaya çalışanlara tepki gösterirken, eski vekil Şamil Tayyar da açıklamaya destek verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracının ön camına AK Parti logolu kart bırakarak trafikte imtiyaz sağlamaya çalışan bir vatandaşa tepki gösterdi.

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ"

İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz.”

İşte gündem olan o paylaşım; 

AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki

ŞAMİL TAYYAR’DAN DESTEK

İnan’ın açıklamasına AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar da destek verdi. Tayyar, “AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler” ifadelerini kullandı.

Son Dakika Güncel AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 11:19:33. #7.13#
SON DAKİKA: AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki - Son Dakika
Advertisement
