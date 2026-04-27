AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracının ön camına AK Parti logolu kart bırakarak trafikte imtiyaz sağlamaya çalışan bir vatandaşa tepki gösterdi.
İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz.”
İnan’ın açıklamasına AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar da destek verdi. Tayyar, “AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler” ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki - Son Dakika
