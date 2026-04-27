Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor

27.04.2026 10:32
Trump’a yönelik yeni saldırı girişimi iddiası sonrası “yalnız kurt” açıklaması tartışma yaratırken, bazı çevrelerde saldırının arkasında İsrail olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yeni saldırı girişimi iddiaları gündeme gelirken, olayın arka planına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler ortaya atıldı.

SİLAHLI ŞÜPHELİ YAKALANDI İDDİASI

Washington’da düzenlenen Beyaz Saray muhabirleri gecesine silahla girmeye çalışan bir kişinin yakalandığı öne sürüldü. Olayda bir Gizli Servis görevlisinin vurulduğu ancak çelik yelek sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi. Trump’ın saldırganı “yalnız kurt” olarak nitelendirdiği ve Kaliforniyalı bir kişi olduğunu söylediği aktarıldı.

“YALNIZ KURT” VURGUSU TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın saldırı sonrası “yalnız kurt” vurgusu yapması, bazı çevrelerde şüpheyle karşılandı. Özellikle daha önceki saldırı girişiminde de benzer bir tanımlama yapılmış olması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İSRAİL İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Bazı uluslararası medya organları ve yorumcular, saldırının arka planında farklı aktörlerin olabileceğine yönelik iddiaları gündeme taşıdı. Russia Today’de yer alan bir değerlendirmede, saldırganın üzerinde İsrail ordusu armalı bir tişört bulunduğu öne sürüldü. Bu iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, saldırının İsrail ile bağlantılı olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

RESMİ BİR DOĞRULAMA YOK

Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin ABD’li yetkililerden ya da bağımsız kaynaklardan herhangi bir doğrulama yapılmadı. Trump da yaptığı açıklamada İran bağlantısı ihtimalini “sanmıyorum” diyerek değerlendirdi.

GÖZLER BEYAZ SARAY’DA

Uzmanlar, saldırının arkasındaki gerçek motivasyonun henüz netleşmediğini belirtirken, olayın siyasi ve uluslararası boyutlarının araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
