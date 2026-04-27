ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yeni saldırı girişimi iddiaları gündeme gelirken, olayın arka planına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler ortaya atıldı.
Washington’da düzenlenen Beyaz Saray muhabirleri gecesine silahla girmeye çalışan bir kişinin yakalandığı öne sürüldü. Olayda bir Gizli Servis görevlisinin vurulduğu ancak çelik yelek sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi. Trump’ın saldırganı “yalnız kurt” olarak nitelendirdiği ve Kaliforniyalı bir kişi olduğunu söylediği aktarıldı.
Trump’ın saldırı sonrası “yalnız kurt” vurgusu yapması, bazı çevrelerde şüpheyle karşılandı. Özellikle daha önceki saldırı girişiminde de benzer bir tanımlama yapılmış olması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Bazı uluslararası medya organları ve yorumcular, saldırının arka planında farklı aktörlerin olabileceğine yönelik iddiaları gündeme taşıdı. Russia Today’de yer alan bir değerlendirmede, saldırganın üzerinde İsrail ordusu armalı bir tişört bulunduğu öne sürüldü. Bu iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, saldırının İsrail ile bağlantılı olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.
Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin ABD’li yetkililerden ya da bağımsız kaynaklardan herhangi bir doğrulama yapılmadı. Trump da yaptığı açıklamada İran bağlantısı ihtimalini “sanmıyorum” diyerek değerlendirdi.
Uzmanlar, saldırının arkasındaki gerçek motivasyonun henüz netleşmediğini belirtirken, olayın siyasi ve uluslararası boyutlarının araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Son Dakika › Dünya › Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor - Son Dakika
