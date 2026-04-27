Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra'da casus mu var?
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra'da casus mu var?
27.04.2026 07:55
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra'da casus mu var?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, derbi yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada Samandıra’daki antrenmanların dışarıdan izlenebildiğini belirterek taktiklerinin çözüldüğünü öne sürdü.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç sonrası açıklamaları gündeme damga vurdu. İtalyan teknik adam, Samandıra’daki çalışma ortamına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

“RAKİPLER NE YAPACAĞIMIZI BİLİYOR”

Karşılaşmanın ardından konuşan Tedesco, takımın taktiksel anlamda rakipler tarafından kolay çözüldüğünü savundu. Deneyimli çalıştırıcı, “Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz” dedi.

“KAPALI TESİS OLMASINI İSTERDİM”

Samandıra’daki antrenman ortamına değinen Tedesco, daha izole bir çalışma düzenine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. “Samandıra’nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler” sözleriyle dikkat çeken bir imada bulundu.

“KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM AMA…”

Açıklamasında doğrudan kimseyi hedef almadığını belirten Tedesco, mevcut durumun performansı olumsuz etkilediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, sezon sonunda yapılacak planlamaya işaret ederek, “Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

    Yorumlar (4)

  • As81855655 As81855655:
    hiç bir bahaneye sığınmayın.gs iyi oynadı bizi yendi. 76 3 Yanıtla
  • Recep Eroğlu Recep Eroğlu:
    Casusu falan bosver de sen kendine bak.cıkardıgın kadro yanlıs asensio İsmail neden yok.haftalardır hatalı gol yiyen ederson neden kalede.cherifin yerine u16 dan forvet koy daha iyi oynar.daakika 60 rakip ceza sahasında topla buluşma 2 sut 2 kaleyi bulan şut 0.cıkmıssın casus var diyorsun.bu istatistiklerle utanman lazım .şahsen ben fenerbahceli olarak utandım 51 0 Yanıtla
  • Adem Yurttas Adem Yurttas:
    Kerem var yetmez mi 28 0 Yanıtla
  • munzurlu munzurlu:
    doğru söylüyor hoca. tesisin 3 tarafı ev. balkona çık izle. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
