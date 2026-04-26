Elazığ\'da dolu ve yağış alt geçidi su bastı

Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede etkili olan yağışla birlikte bazı alt geçitler suyla doldu. 2 kişi Kızılay Alt Geçidi'nde araçlarıyla mahsur kaldı. Suyun hızla yükselmesi üzerine vatandaşlar aracın üzerine çıkarak yardım istedi.
İhbarın ardından kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın üstünde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?