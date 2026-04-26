ANADOLU\'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - Güneydoğu\'daki 9 ilin üretim çeşitliliğini artıracak yatırımlar teşviklerle ivme kazanacak

26.04.2026 11:18  Güncelleme: 18:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ili kapsayan "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nı başlattı. Bölgenin potansiyeline göre şekillenen programda; 301 milyon liraya kadar nakdi destek, yüzde 50 vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi stratejik avantajlar sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, aralarında sanayi girdileri, hayvancılık yatırımları, lisanslı depoculuk projeleri, bal ve arı ürünleri üretimi gibi birçok alanda hayata geçirilecek yatırımlara, teşvik desteği verilecek.

9 ŞEHRİN POTANSİYELLERİ VE SEKTÖREL İHTİYAÇLAR BAZ ALINDI

Bakanlık koordinasyonundaki, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde belirlenen yatırım başlıkları, bölgedeki 9 şehrin mevcut potansiyelleri ve sektörel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilirken, tarıma dayalı sanayi, ileri imalat ve turizm yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda sağlanacak teşviklerle, istihdamın artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, çeşitli sektörlere yönelik yatırım destekleri aktarılacak.

HAYVANCILIK, SANAYİ VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ÖN PLANDA

Adıyaman'a, asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, badem işleme, konaklama tesisleri ve su ürünleri üretimi yatırımları için teşvik verilecek.

Meyve ve sebze işleme, kurutma ve paketlenmiş gıda üretimi ile asgari 20 dekar büyüklüğünde entegre sera yatırımlarının öne çıkacağı Batman'da, doğa temelli turizm projeleri ve tekstil yan sanayi yatırımları da desteklenecek.

Diyarbakır'da, alüminyumdan katma değerli ürünler, bitkisel girdilerden endüstriyel üretim, paketli gıda ve tekstil yan sanayi yatırımlarına teşvik sağlanacak.

Gastronominin başkenti olarak öne çıkan Gaziantep'e sunulacak desteklerle, çevre dostu ambalaj üretimi, yüksek nitelikli sanayi girdileri, makine üretimi ve teknik tekstil yatırımları ivme kazanacak.

Kilis'te, asgari 300 büyükbaş entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, konaklama tesisleri ile üzüm ve zeytin işleme alanlarında destek sunulacak.

KÜLTÜREL ENDÜSTRİLER DE DESTEK KAPSAMINDA

"Dinlerin ve dillerin buluştuğu şehir" olarak anılan Mardin'de, desteklenecek yatırımlarda endüstriyel unlu mamuller üretimi, nişasta bazlı katma değerli ürünler, kültürel endüstriler ile üzüm ve yan ürünlerinden katma değerli üretim öne çıkacak.

Asgari 1000 küçükbaş kapasiteli entegre hayvancılık yatırımları ile yıllık en az 2000 ton kapasiteli Siirt fıstığına yönelik lisanslı depoculuk projelerinin destekleneceği Siirt'te, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri ile bal ve arı ürünleri üretimi de teşvik kapsamında yer alacak.

Şırnak'ta, asgari 1000 küçükbaş kapasiteli entegre hayvancılık yatırımlarının yanı sıra, kara taşıtları için aksam ve parça, mobilya üretimi ve yer fıstığı işleme tesisleri yatırımları desteklenecek.

İnanç turizminden arkeolojiye kadar geniş bir yelpaze sunan Şanlıurfa'da, pamuk ve pamuk yan ürünlerinden katma değerli üretim, tarım makineleri ve parçaları üretimi, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve taş yünü üretimi yatırımlarına destek aktarılacak.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde sağlanacak desteklerle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretim altyapısının güçlendirilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bölgenin yatırım açısından cazibesinin artırılması öngörülüyor. Böylece, yerelden başlayan kalkınma sürecinin, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

