ABD askerlerinin yemek krizi iddiası: Yeni görüntüler sızdı

Orta Doğu’da görev yapan ABD askerlerine sunulan yemeklerin yetersiz ve düşük kaliteli olduğu iddiaları, sızdırılan yeni fotoğraflarla yeniden gündeme geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisinden paylaşıldığı belirtilen görüntülerde, askerlere oldukça küçük porsiyonlar verildiği görülürken, Pentagon iddiaları reddetti.

GEMİDEN SIZAN FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

Basına yansıyan fotoğraflarda yemek tepsilerinde yalnızca küçük bir köfte, az miktarda et ve sınırlı garnitür bulunduğu dikkat çekti. Görüntülerin, bölgede görev yapan bir askerin yakın çevresi aracılığıyla paylaşıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ AKTARAN İSİM: GIVENS

Fotoğrafları kamuoyuna ulaştıran isim, asker ailelerine destek sağlayan bir kuruluşun kurucusu olan Gerald D. Givens Jr. oldu. Givens, görüntüleri gemide görev yapan askerlerle bağlantılı kişilerden aldığını ifade etti.

“ASKER 8 KİLO VERDİ” İDDİASI

Newsweek’e konuşan Givens, bir askerin görev sürecinde yaklaşık 8 kilo verdiğini öne sürdü. Ayrıca asker ailelerinin gönderdiği yardım paketlerinin ulaşmadığına dair şikayetlerin de bulunduğunu belirtti.

“STANDARTLARIN ALTINDA” TEPKİSİ

Geçmişte yemek hizmetleri alanında görev yaptığını belirten Givens, paylaşılan görüntüler için “standartların çok altında” değerlendirmesinde bulundu. Yemek ve lojistik hizmetlerin asker morali açısından kritik olduğunu vurguladı.

PENTAGON İDDİALARI REDDETTİ

ABD Donanması ve Pentagon yetkilileri ise gemilerde gıda sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Yetkililer, daha önce yapılan açıklamalara işaret ederek “gıda kıtlığı ve düşük kalite” iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

TARTIŞMA YENİ DEĞİL

Söz konusu görüntüler, daha önce USA Today tarafından yayımlanan ve benzer iddiaları gündeme taşıyan haberlerin ardından ortaya çıktı. Önceki paylaşımlarda da savaş gemilerindeki yemek porsiyonları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.