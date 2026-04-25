TFF'ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın
TFF'ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın

25.04.2026 22:50
3. Lig'e veda eden Bornova 1877 Kulübü, TFF'ye bahis cezalarından dolayı yaşanan mağduriyetleri gerekçe göstererek küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

TFF 3. Lig'e veda eden  Bornova 1877 Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak sürpriz bir istekte bulundu.

''KÜME DÜŞME KALDIRIN'' TALEBİ

TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bornova 1877'de yönetim sezon ortasında yaşanan bahis soruşturmasında kulüplerin zarar gördüğünü savunarak, küme düşmenin kaldırılması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 3

İzmir temsilcisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Türk futbolunda yaşanılan bahis cezalarının büyük bir sonucu olarak maalesef Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştür. Bireysel olarak cezalandırılan futbolculardan mahrum kalan kulüplerimiz bir nevi cezanın büyüğünü çekmiştir. İlgili süreçte küme düşmenin kaldırılması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kurumlara başvurularımız bulunmakta olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bahis cezalarından doğan mağduriyetlerin ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla ortadan kaldırılacağına inanıyoruz" denildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı

23:19
Osayi Samuel’den çarpıcı itiraf: Babam koyu Fenerbahçeli, Beşiktaş’a...
Osayi Samuel'den çarpıcı itiraf: Babam koyu Fenerbahçeli, Beşiktaş'a...
23:10
Osimhen derbide oynayabilecek mi Kararı maç saatinde o isim verecek
Osimhen derbide oynayabilecek mi? Kararı maç saatinde o isim verecek
21:27
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
21:21
Netanyahu’dan Lübnan’a “şiddetli saldırı“ emri
Netanyahu'dan Lübnan'a "şiddetli saldırı" emri
21:21
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
20:49
İran’ın eski büyükelçisinin Avrupa’daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 23:36:36.
