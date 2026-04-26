İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
26.04.2026 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini hedef alan saldırının ardından 30 yaşındaki şüpheli yakalandı, görüntüleri ortaya çıktı. California’dan geldiği belirlenen saldırganın üzerinden uzun namlulu tüfek, tabanca, çok sayıda şarjör ve bıçak çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının ardından gözler saldırgana çevrildi. Olayın hemen ardından yakalanan şüpheliye ait görüntüler ortaya çıktı.

Trump’ın da hızla tahliye edildiği saldırı sonrası ABD Başkanı, şüphelinin yakalandığı ana ait bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, saldırganın elleri arkadan kelepçeli, üstü çıplak şekilde yerde etkisiz halde tutulduğu görüldü.

SALDIRGAN 30 YAŞINDA, CALIFORNIA’DAN GELDİ

İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 yaşında olduğu açıklanan saldırganın ABD’nin California eyaletinden geldiği tespit edildi. Yetkililer, şüphelinin kimliğinin netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Güvenlik kaynakları, saldırganın üzerinde birden fazla şarjör, uzun namlulu tüfek, tabanca ve çok sayıda bıçak bulunduğunu açıkladı. Ele geçirilen mühimmatın miktarı, saldırının planlı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Olay yerinde bulunan davetliler tarafından kaydedilen video ve fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, saldırı girişiminin hemen ardından güvenlik güçlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı anlar yer aldı.

İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

GİZLİ SERVİS SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte gizli servis ekipleri anında harekete geçti. Trump ve beraberindeki isimler hızla güvenli alana alınırken, saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi.

İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer saldırganın motivasyonu ve olası bağlantılarını araştırmayı sürdürürken, olay ABD’de üst düzey organizasyonlardaki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 08:53:52. #7.12#
SON DAKİKA: İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.