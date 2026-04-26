Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

26.04.2026 11:48
Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine 2,28 TL, benzine 95 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte motorin fiyatının İstanbul’da 71,61 TL’ye, Ankara’da 72,73 TL’ye, İzmir’de 73,01 TL’ye çıkması öngörülüyor. Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını artırırken, önümüzdeki günlerde yeni zamların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 95 kuruş zam yapılacak.

ZAM SONRASI FİYATLAR YÜKSELİYOR

Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli ölçüde artması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71 lira 61 kuruş, Ankara’da 72 lira 73 kuruş, İzmir’de ise 73 lira 1 kuruş seviyesine yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 63 lira 71 kuruş, Ankara’da 64 lira 66 kuruş, İzmir’de 64 lira 95 kuruş seviyelerinde olacak.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ETKİLİ

Orta Doğu’da artan gerilim, petrol arzına yönelik riskleri büyütürken küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtiliyor.

YENİ ZAMLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni artışların da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62 lira 76 kuruş, motorin 69 lira 35 kuruş, LPG ise 34 lira 99 kuruş seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 62 lira 62 kuruş, motorin 69 lira 21 kuruş, LPG 34 lira 39 kuruş olarak satılıyor.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 63 lira 73 kuruş, motorin 70 lira 47 kuruş, LPG 34 lira 87 kuruş olurken; İzmir’de benzin 64 lira 1 kuruş, motorin 70 lira 75 kuruş, LPG ise 34 lira 79 kuruş seviyesinde bulunuyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 26.04.2026 11:50:57.
