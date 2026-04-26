Domenico Tedesco\'ya istifa çağrısı

26.04.2026 22:00
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Domenico Tedesco'yu istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev bir derbiye sahne oldu. RAMS Park’ta tıklım tıklım tribünler önünde oynanan mücadelede Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek haftayı damga vuran bir galibiyetle kapattı.

GALATASARAY'DAN FARKLI GALİBİYET

Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak Fenerbahçe kalesinde yoğun baskı kurdu. Organize ataklar ve etkili bitiricilikle rakibini sürklase eden Galatasaray, bulduğu üç golle sahadan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken, RAMS Park’ta büyük bir coşku yaşandı.

''TEDESCO İSTİFA'' SESLERİ 

Maç boyunca beklenen varlığı gösteremeyen sarı-lacivertlilerde, faturanın kesildiği isim teknik direktör Domenico Tedesco oldu. Mücadelenin son bölümlerinde ve maçın ardından deplasman tribününü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları, İtalyan teknik adama tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, genç hocaya görevini bırakması yönünde çağrıda bulundu. 

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Fenerrum da kimse kalmaz saran, teknik ekip, futbolcu 13 3 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Teleskop derbi sampiyonu ama. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
