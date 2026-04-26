Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi

26.04.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmaları sırasında yeniden canlanarak korku dolu anlara neden oldu. Kılıçlı Mahallesi’nde 3 hektarlık ağaçlandırma sahasını küle çeviren alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, rüzgarın etkisiyle yer yer yeniden yükselen dumanlar ekipleri teyakkuza geçirdi. İstanbul Valiliği’nin hasar tespitini paylaştığı bölgede, alevlerin tamamen söndürülmesi için zamana karşı kritik bir mücadele yürütülüyor.

Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan ve kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU 

Yangın, saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştı.

VALİLİK ACI TABLOYU AÇIKLADI 

İstanbul Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, yangına 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alanın zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

ALEVLER TEKRAR HORTLADI 

Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında endişe verici bir gelişme yaşandı. Ormanlık alandaki bazı noktalarda alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgedeki ekipler, yangının tekrar yayılmasını önlemek adına müdahalelerini sürdürüyor.

Orman Yangını, İstanbul, Beykoz, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 22:37:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.