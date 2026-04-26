İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde intihar girişiminde bulunan bir kadın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
Görüntülerde, kadının tehlikeli bir noktada bulunduğu ve çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere haber verdiği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin bir süre kadını ikna etmeye çalıştığı, dikkatli ve kontrollü bir şekilde yaklaşarak müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Yapılan müdahale sayesinde kadın bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirildi.
Olayın ardından kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği ve gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
