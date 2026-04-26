İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
26.04.2026 14:12
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
İzmir’in Torbalı ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Güvenlik önlemleri alınırken ekipler kadını ikna ederek bulunduğu noktadan indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde intihar girişiminde bulunan bir kadın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİLER

Görüntülerde, kadının tehlikeli bir noktada bulunduğu ve çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere haber verdiği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Ekiplerin bir süre kadını ikna etmeye çalıştığı, dikkatli ve kontrollü bir şekilde yaklaşarak müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Yapılan müdahale sayesinde kadın bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirildi.

SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA

Olayın ardından kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği ve gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Torbalı, İzmir

Son Dakika İzmir İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:45
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:50
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
12:47
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza
Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
SON DAKİKA: İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
