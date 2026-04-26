Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde boru hattı çalışması sırasında meydana gelen iş kazası, faciayla sonuçlandı. Çalışma sırasında kazılan çukura giren işçinin üzerine bir anda toprak çöktü.
Ortaya çıkan görüntülerde, işçinin çukurda çalışma yaptığı sırada zeminin aniden kaydığı ve tonlarca toprağın üzerine yığıldığı görüldü. Çevrede bulunan diğer işçilerin panikle müdahale etmeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre olayın ardından ekipler hızla müdahale etti ancak göçük altında kalan işçiye ulaşmakta güçlük yaşandı. Toprak yığınının büyüklüğü kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
Yaşanan olay, bölgede iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
