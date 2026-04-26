Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür\'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Görür, sarsıntının yaşandığı bölgenin büyük deprem riski taşıdığına işaret etti.

“BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR”

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü bölgesinde gerçekleştiğini belirtti. Sarsıntının sığ bir deprem olduğuna dikkat çeken Görür, bölgenin risk durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.

Görür, “Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı.” ifadelerini kullandı.

YEDİSU FAYI İÇİN KRİTİK UYARI

Uzmanların uzun süredir dikkat çektiği Yedisu segmentinin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın en kritik noktalarından biri olduğu biliniyor. Görür’ün açıklaması da bu bölgede biriken gerilime işaret ederek olası büyük bir deprem riskini yeniden gündeme taşıdı.

Yetkililer, deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığını açıklarken, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

