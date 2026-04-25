Anzak Torunları Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. Yıl Dönümünde Şafak Ayini İçin Anzak Koyu'nda Toplandı

25.04.2026 04:31  Güncelleme: 04:32
Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü törenleri kapsamında düzenlenen 'Şafak Ayini' için Anzak Koyu'nda bir araya geldi. Katılımcılar, gece saatlerinde tören alanına ulaşarak uyku tulumları ve battaniyeler içinde ayini bekledi. Avustralyalı Jennifer Olver ve Christine Glass gibi Anzak torunları, atalarının izini sürmenin ve empati kurmanın önemini vurguladı.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'nda toplandı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı törenleri kapsamında Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, gece saatlerinde kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşan Anzak torunları, geleneksel "Şafak Ayini"nin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

Katılımcılar, bu sırada, tören alanındaki dev ekrandan Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeseli izledi.

"Avustralya'nın tarihindeki en önemli günlerden biri"

Törenlere Avustralya'nın Adelaide kentinden katılan Jennifer Olver, ayini beklerken AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Buraya gelmek, çoğu Avustralyalının hayatında bir kere yapmak istediği bir şey." dedi.

Büyükbabasının Gelibolu Yarımadası'nda savaştığını anlatan Olver, "Onların durduğu yerlerde durmak ve şartlarını deneyimlemek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Olver, Avustralya'da Anzak Günü'ne ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Sydney kentinden gelen Christine Glass da Anzak Günü'nün "Avustralya'nın tarihindeki en önemli günlerden biri" olduğunu belirtti.

Glass, ayini beklerken uyku tulumları ve battaniyelerle beklemenin, atalarının maruz kaldığı şartları görmek açısından empati kurmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: AA

Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya ağır darbe Bu karar petrol piyasalarını sarsacak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

07:33
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı
Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
07:28
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
02:16
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
02:02
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar
Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
01:37
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
00:34
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
