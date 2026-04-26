Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump\'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Washington'da ABD Başkanı Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyuldu. Trump ve eşi, sahneden Gizli Servis ajanlarınca uzaklaştırılırken bir FBI ajanı vuruldu. Saldırı girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

"SALDIRI GİRİŞİMİNİ KINIYORUM"

Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı girişimini kınadığını ifade etti. Demokrasilerde şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."