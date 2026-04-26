Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump\'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Washington'da ABD Başkanı Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyuldu. Trump ve eşi, sahneden Gizli Servis ajanlarınca uzaklaştırılırken bir FBI ajanı vuruldu. Saldırı girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.
Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı girişimini kınadığını ifade etti. Demokrasilerde şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı gerçekleşti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelde düzenlenen etkinlik alanındaki güvenlik güçlerince apar topar dışarı çıkarılmıştı.
ABD Başkanı ile eşi Melania Trump, güvenlik güçlerince hızla salondan uzaklaştırılmış, silahlı saldırgan yakalanmıştı. Olayda bir gizli servis görevlisi yaralanmıştı.
ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.
