Afşin\'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde baharın gelişiyle birlikte ters laleler çiçek açtı. Binboğa Dağları eteklerinde, kayalık alanların arasından çıkan bu nadide çiçekler doğaseverlere görsel bir şölen sunarken, yetkililer önemli bir uyarıda bulundu.

NİSAN AYINDA AÇIYOR, KISA SÜREDE SOLUYOR

Her yıl nisan ayının ilk haftasında açmaya başlayan ters laleler, ay sonuna doğru çiçeklerini döküyor. Sarıdan turuncuya ve kırmızıya uzanan canlı renk tonlarıyla dikkat çeken çiçekler, parlak yeşil yaprak demetiyle doğada kolayca fark ediliyor. Bölgeye özgü endemik türlerden biri olan ters laleler, korunması gereken doğal zenginlikler arasında yer alıyor.

“BULUNDUĞU YERDE GÜZEL VE KORUNMASI ŞART”

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, ters laleleri görüntülemek için her yıl Afşin’e geldiklerini belirterek, “Bu çiçekler kısa süreliğine açıyor ve gerçekten etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Ancak koparılmaması gerekiyor. Bulunduğu yerde güzel ve korunması şart” ifadelerini kullandı.

HALK ARASINDA ‘AĞLAYAN GELİN’ OLARAK BİLİNİYOR

Fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş ise ters lalelerin halk arasında “ağlayan gelin” olarak bilindiğini belirterek, “Bu çiçek başı eğik duruşuyla dikkat çeker. Utangaç bir görüntüsü vardır. Genellikle kuytu ve sakin alanlarda yetişir. Baharla birlikte açar ancak hüzünlü bir görüntüye sahiptir. Bu yüzden ‘ağlayan gelin’ olarak anılır” dedi.

KOPARANA 700 BİN TL’YE VARAN CEZA

Yetkililer, ters lalelerin koparılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, bu endemik bitkiye zarar verenlere yaklaşık 700 bin TL’ye varan idari para cezası uygulandığını vurguladı.