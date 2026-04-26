Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü

26.04.2026 21:36
Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon için Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, Fenerbahçeli kaleci Ederson'un kaleye geçmemesinin ardından penaltıyı kullanamadı. Hakem Yasin Kol, oyunu yavaşlatan Ederson'a ikinci sarttan kırmızı kart gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, 60. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrıldığı esnada yerde kaldı, hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

Görüntü: beIN Sports

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ 

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Victor Osimhen, Ederson'un kaleye geçmemesi nedeniyle penaltı vuruşunu yapamadı. İlk yarıda hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gören Brezilyalı kaleci, penaltı kararı sonrası kalesine ısrarla geçmeyince ikinci sarıdan atıldı. Ederson oyundan çıkarken Yasin Kol'a yoğun tepkisine devam etti.

Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı

21:14
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
20:57
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
20:07
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
20:00
Canlı anlatım: Dev derbide fark açılıyor, Fenerbahçe 10 kişi kaldı
Canlı anlatım: Dev derbide fark açılıyor, Fenerbahçe 10 kişi kaldı
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
