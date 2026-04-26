Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ne düzenlenen saldırı sonrası ilk kez konuşan ABD Başkanı Donald Trump, küresel dengeleri sarsacak bir "imha" kronometresini başlattı.

Fox News yayınına telefonla bağlanan ve Washington’daki güvenlik krizini değerlendirirken sözü İran ile yaşanan gerilime getiren Trump, Tahran yönetimine yönelik en somut askeri tehdidini savurarak, "İran'ın petrol altyapısı patlamadan önce yaklaşık 3 günü var" ifadelerini kullandı. Bu savaşın çok yakında ABD’nin "büyük zaferiyle" sonuçlanacağını ilan eden Trump’ın açıklamaları, Orta Doğu’da kapsamlı bir operasyonun habercisi olarak yorumlandı.

"İRAN'IN SADECE 3 GÜNÜ VAR"

Konuşmasının en çarpıcı bölümünü İran’ın enerji kaynaklarına ayıran Trump, geri sayımın başladığını ima ederek şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklama, ABD’nin İran’ın can damarı olan petrol tesislerine yönelik kapsamlı bir askeri operasyona hazırlandığı şeklinde yorumlanırken, bölgede gerilimi bir anda en üst seviyeye çıkardı.

ÇİN VE UKRAYNA MESAJLARI

Çin’in İran’a yönelik tutumunu da değerlendiren Trump, Pekin yönetiminin desteğinin sınırlı kaldığını belirterek, "Daha fazla yardım edebilirlerdi ancak aşırı hayal kırıklığına uğramadım" dedi.

Öte yandan Ukrayna yardımlarına dair eleştirilerini sürdüren Trump, verilen desteğin "gereğinden fazla" olduğunu bir kez daha yineledi.

PAKİSTAN'A ÖVGÜ

Trump, konuşmasında Pakistan yönetimine de değindi. Ülkenin askeri ve siyasi liderlerine saygı duyduğunu belirten Trump, “Pakistan mareşaline ve başbakanına büyük saygı duyuyoruz. Onlar harika insanlar” dedi.

SALDIRGAN İÇİN SÖZLERİ: HASTA BİR ADAM

Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya da değinen Trump, saldırganı “hasta bir adam” olarak nitelendirdi. Saldırganın manifestosuna atıfta bulunan Trump, saldırganın özellikle Hristiyanlara yönelik nefret içerikli görüşler taşıdığını öne sürdü