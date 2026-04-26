Trump'tan İran'a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

26.04.2026 18:44
Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ndeki silahlı saldırının ardından sessizliğini bozan ABD Başkanı Donald Trump, diplomasi trafiğini ve askeri gerilimi zirveye taşıyan bir ültimatom verdi. İran ile yaşanan çatışmanın sona yaklaştığını belirten Trump, Tahran yönetimine doğrudan petrol altyapısını hedef alan ağır bir tehdit savurdu ve İran'ın sadece 3 günü kaldığını söyledi.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ne düzenlenen saldırı sonrası ilk kez konuşan ABD Başkanı Donald Trump, küresel dengeleri sarsacak bir "imha" kronometresini başlattı. 

Fox News yayınına telefonla bağlanan ve Washington’daki güvenlik krizini değerlendirirken sözü İran ile yaşanan gerilime getiren Trump, Tahran yönetimine yönelik en somut askeri tehdidini savurarak, "İran'ın petrol altyapısı patlamadan önce yaklaşık 3 günü var" ifadelerini kullandı. Bu savaşın çok yakında ABD’nin "büyük zaferiyle" sonuçlanacağını ilan eden Trump’ın açıklamaları, Orta Doğu’da kapsamlı bir operasyonun habercisi olarak yorumlandı.

"İRAN'IN SADECE 3 GÜNÜ VAR"

Konuşmasının en çarpıcı bölümünü İran’ın enerji kaynaklarına ayıran Trump, geri sayımın başladığını ima ederek şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın petrol altyapısı patlamadan önce yaklaşık 3 günü var. Bu savaş çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız."

Bu açıklama, ABD’nin İran’ın can damarı olan petrol tesislerine yönelik kapsamlı bir askeri operasyona hazırlandığı şeklinde yorumlanırken, bölgede gerilimi bir anda en üst seviyeye çıkardı.

ÇİN VE UKRAYNA MESAJLARI 

Çin’in İran’a yönelik tutumunu da değerlendiren Trump, Pekin yönetiminin desteğinin sınırlı kaldığını belirterek, "Daha fazla yardım edebilirlerdi ancak aşırı hayal kırıklığına uğramadım" dedi. 

Öte yandan Ukrayna yardımlarına dair eleştirilerini sürdüren Trump, verilen desteğin "gereğinden fazla" olduğunu bir kez daha yineledi.

PAKİSTAN'A ÖVGÜ 

Trump, konuşmasında Pakistan yönetimine de değindi. Ülkenin askeri ve siyasi liderlerine saygı duyduğunu belirten Trump, “Pakistan mareşaline ve başbakanına büyük saygı duyuyoruz. Onlar harika insanlar” dedi.

SALDIRGAN İÇİN SÖZLERİ: HASTA BİR ADAM

Beyaz Saray Muhabirleri  yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya da değinen Trump, saldırganı “hasta bir adam” olarak nitelendirdi. Saldırganın manifestosuna atıfta bulunan Trump, saldırganın özellikle Hristiyanlara yönelik nefret içerikli görüşler taşıdığını öne sürdü

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 19:50:25.
