Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz - Son Dakika
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz

Trump\'ın "İran\'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
26.04.2026 23:43
ABD ile İran arasında petrol üzerinden yükselen gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla yeni bir eşiğe taşındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı” sözlerine Tahran’dan gecikmeden yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani, olası bir saldırıya misliyle karşılık vereceklerini belirterek, “Eğer altyapımıza herhangi bir zarar gelirse, saldırganı destekleyen ülkelerin altyapılarına dört katı zarar vereceğiz." dedi.

İran ile ABD arasında petrol üzerinden tırmanan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla yeni bir eşiğe taşındı.

“İRAN’IN ÜÇ GÜNÜ KALDI”

Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’ın petrol altyapısının ağır yaptırımlar ve deniz ablukası nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu savundu.

İran’ın ne petrolünü depolayabildiğini ne de ihraç edebildiğini öne süren Trump, “Yer altındaki boru hatları patlama noktasına geldi. İranlılar, altyapılarının havaya uçmasına sadece üç gün kaldığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

TAHRAN’DAN SERT YANIT

Trump’ın bu sözlerine yanıt, İran Cumhurbaşkanı Enerji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı İsmail Sakab İsfahani’den geldi.

İsfahani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırının ağır sonuçları olacağını belirtti.

“1’E KARŞI 4” TEHDİDİ

İsfahani, olası bir saldırı durumunda yalnızca karşılık vermekle kalmayacaklarını, bölgedeki petrol sahalarını da hedef alabileceklerini ifade etti.

“Eğer altyapımıza herhangi bir zarar gelirse, saldırganı destekleyen ülkelerin altyapılarına dört katı zarar vereceğimizin güvencesini veriyoruz. Bizim matematiğimiz farklıdır; bir petrol kuyusu bizim için dört petrol kuyusuna eşittir.” sözleriyle açık bir misilleme tehdidinde bulundu.

ENERJİ PİYASALARI ALARMDA

Karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da enerji hatlarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, uzmanlar bu tür restleşmelerin küresel petrol piyasalarında dalgalanmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Gerilimin tırmanması halinde yalnızca İran değil, bölgedeki diğer üretici ülkelerin de etkilenebileceği belirtiliyor.

Son Dakika İran Trump'ın 'İran'ın 3 günü kaldı' sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz - Son Dakika
