Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı
26.04.2026 12:07  Güncelleme: 12:15
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 santimetre boyutundaki dev etçil çekirge görenleri hayrete çevirdi. Uzmanlar bu tür çekirgenin zararlı olmadığını söyledi. Çekirgenin boyutu şaşkınlık yarattı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gece nöbeti tutan çalışan, beklenmedik bir ziyaretçi ile karşılaştı. Güvenlik kulübesinin camına çarpan dev etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. 

ÖNCE KUŞ ZANNETTİ

İlk etapta kuş veya taş atıldığını düşünen personel, dışarıyı kontrol ettiğinde pencere pervazı üzerinde devasa boyutlarda bir çekirge olduğunu fark etti.

Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

BOYU 25 SANTİMETRE

Uzmanlar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, boylarının antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu kaydederek, bu çekirgelerin zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğunu ifade etti. 

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Advertisement
