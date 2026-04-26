Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti - Son Dakika
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump\'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel\'in tavırları dikkat çekti
26.04.2026 13:45
Trump\'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel\'in tavırları dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntülerde FBI Direktörü Kash Patel’in tavırları dikkat çekti. Silah sesleriyle birlikte çevrede panik yaşanırken Patel’in sakin ve kontrollü duruşu sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu tavrı profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise “rahatlık” olarak yorumladı. Görüntüler, olay anına dair farklı bir bakış açısı sundu.

ABD’de eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntüler gündem yarattı. Görüntülerde, FBI Direktörü Kash Patel’in olay anındaki tavırları dikkat çekti.

SALDIRI ANINDA SOĞUKKANLI GÖRÜNTÜ

Videoda, silah seslerinin duyulduğu ve panik anlarının yaşandığı sırada çevredeki birçok kişinin telaşla hareket ettiği görülüyor. Buna karşın Kash Patel’in bulunduğu noktada daha kontrollü ve sakin bir duruş sergilediği dikkatlerden kaçmıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Patel’in soğukkanlılığını profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise tavırlarını “rahat” buldu.

GÖRÜNTÜLER OLAYIN FARKLI YÖNÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Olay anına ilişkin yeni detaylar sunan video, suikast girişimi sırasında yaşananlara dair farklı bir perspektif ortaya koydu.

Son Dakika Donald Trump Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:50
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
12:47
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza
Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
12:38
Atatürk’e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:11
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
SON DAKİKA: Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti - Son Dakika
