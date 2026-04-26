ABD’de eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntüler gündem yarattı. Görüntülerde, FBI Direktörü Kash Patel’in olay anındaki tavırları dikkat çekti.
Videoda, silah seslerinin duyulduğu ve panik anlarının yaşandığı sırada çevredeki birçok kişinin telaşla hareket ettiği görülüyor. Buna karşın Kash Patel’in bulunduğu noktada daha kontrollü ve sakin bir duruş sergilediği dikkatlerden kaçmıyor.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Patel’in soğukkanlılığını profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise tavırlarını “rahat” buldu.
Olay anına ilişkin yeni detaylar sunan video, suikast girişimi sırasında yaşananlara dair farklı bir perspektif ortaya koydu.
Son Dakika › Donald Trump › Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti - Son Dakika
