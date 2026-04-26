Pilot rahatsızlandı, uçak Antalya'ya acil iniş yaptı
Pilot rahatsızlandı, uçak Antalya'ya acil iniş yaptı

26.04.2026 21:48
Antalya'dan İngiltere'ye gitmek üzere havalanan Jet2 Airlines'a ait yolcu uçağı, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

UÇAKTA İSTİFRA ETTİ

Jet2'nin B737-800 tipi uçağındaki görevli pilotun istifra etmesi üzerine, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile acil iniş için irtibata geçildi. Gerekli hazırlıkların ardından uçak sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı'na indi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, acil iniş talebinin ardından gerekli prosedürlerin hemen yerine getirildiğini ve uçağın kontrollü şekilde iniş yaptığını söyledi.

Rahatsızlanan pilotun, sağlık ekiplerince müdahalede bulunulmasının ardından hastaneye kaldırıldığını belirten Seyitoğlu, "Pilotun sağlık durumu iyi. Uçak da prosedüre uygun şekilde gönderildi." dedi.

Kaynak: AA

