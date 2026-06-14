Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, maçın oynanacağı stada hareket etti.

MİLLİLERİMİZİN MORALLERİ YÜKSEK

Dev mücadele için konakladıkları otelden ayrılıp stadyuma doğru hareket eden ay-yıldızlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.

BARIŞ ALPER'İN YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Yolculuk esnasında tüm bakışları üzerinde toplayan isim ise başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Yıldız oyuncunun turnuva için özel olarak tercih ettiği sarı renkli, Ümit Davala ile özdeşleşen "Mohikan" tarzı yeni saç stili taraftarlar arasında büyük ilgi topladı. Sahaya kendine özgü bu yeni imajıyla çıkacak olan Barış Alper, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Barış Alper'in yeni tarzı: