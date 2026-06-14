Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı

Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı
14.06.2026 05:29
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanacağı stada hareket eden millilerimiz de Barış Alper Yılmaz'ın Ümit Davala ile özdeşleşen ''Mohikan'' saç stili ve sarı renkli saçları dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, maçın oynanacağı stada hareket etti. 

MİLLİLERİMİZİN MORALLERİ YÜKSEK

Dev mücadele için konakladıkları otelden ayrılıp stadyuma doğru hareket eden ay-yıldızlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.

BARIŞ ALPER'İN YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Yolculuk esnasında tüm bakışları üzerinde toplayan isim ise başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Yıldız oyuncunun turnuva için özel olarak tercih ettiği sarı renkli,  Ümit Davala ile özdeşleşen "Mohikan" tarzı yeni saç stili taraftarlar arasında büyük ilgi topladı. Sahaya kendine özgü bu yeni imajıyla çıkacak olan Barış Alper, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. 

İşte Barış Alper'in yeni tarzı:

Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı

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Son Dakika Dünya Kupası Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı - Son Dakika

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