İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı

İstanbul\'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı
14.06.2026 06:28
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İstanbul'daki vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanları doldurdu. Sabah namazı için formalarıyla camilere akın eden futbolseverler, ardından dağıtılan çorba, çay ve simit ile maç saatini beklemeye başladı.

İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.

SABAH NAMAZINA FORMAYLA GİTTİLER 

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda kurulan dev ekranların karşısında yerini almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Ay-yıldızlı formalarını giyen çok sayıda vatandaş, sabah namazına formalarıyla birlikte katıldı. Futbolseveler, namaz sonrası kendileri için özel hazırlanan platformlara geldi. Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanları dolduran vatandaşlar, hep birlikte maçın başlama saatini beklemeye koyuldu.

''SABAH 04.00'TE KALKTIM GELDİM''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Üsküdar sahil, Eminönü ile Beylikdüzü Metrobüs Meydanları'nda dev ekran kurarak vatandaşların milli maç heyecanına ortak oldu. Üsküdar Müftülüğü de Büyük Çamlıca Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra 1071 Konferans Salonu'nda maç izlemek isteyenlere çorba ile simit dağıttı. Bahçelievler'de milli takımın maçını izlemek isteyen vatandaşlar erken saatlerde Hükümet Konağı'na geldi.

Vatandaşlardan Bünyamin Köseoğlu, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "24 yıl sonra bu heyecanı, burada yaşamak istedim. Heyecanlıyım inşallah kazanacağız. Heyecandan uyuyamadım. Sabah 04.00'te kalktım geldim." dedi. 

SABAH NAMAZINDA DUALAR EDİLDİ

Ümraniye Belediyesi'nce Kent Meydanı'nda ayrılan alana girmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Ümraniye Medine Camisi'nde sabah namazında milli takım için dualar edildi. Vatandaşlardan Ramazan Akdoğan, ömründe ikinci kez milli takımı dünya kupasında izleme fırsatı bulduğunu söyledi. Yapılan dualara herkesin yürekten "amin" dediğini belirten Akdoğan, "İnşallah şampiyon olmasak bile en azından üçüncü oluruz." dedi. Ümraniye Halkbank Ortaokulu velileri ve öğrencileri de maç izlemek için sabah namazı sonrası okul bahçesinde bir araya geldi. Bağcılar, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ile Maltepe belediyeleri de sahil ve ilçe meydanlarında dev ekranlar kurarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Maçın başlamasına dakikalar kala İstanbul'un dört bir yanı adeta kırmızı-beyaza büründü.

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Son Dakika Dünya Kupası İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı - Son Dakika

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