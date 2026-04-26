Derbide ilk yarının özeti gibi kare

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen, attığı golle takımını öne geçirirken sevinciyle de gündem oldu. Nijeryalı yıldızın gol sonrası yaptığı hareket tribünlerde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

UZUN TAÇ GOLÜ GETİRDİ

Karşılaşmanın 40. dakikasında kullanılan uzun taç atışı sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde top Osimhen’in önünde kaldı. Yıldız futbolcu, topu kontrol ettikten sonra diziyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

SEVİNCİ OLAY OLDU

Golün ardından Osimhen’in “ağlama” şeklinde yaptığı sevinç dikkat çekti. Bu hareket kısa sürede taraftarlar arasında tartışma konusu olurken, derbinin tansiyonunu daha da yükseltti.