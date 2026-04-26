Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti - Son Dakika
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti

Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
26.04.2026 19:53
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 11 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunan erkek arkadaşını suçüstü yakalayan, onu öldürdükten sonra cinsel organını kesen ve cesedini yakan 42 yaşındaki Erica Pereira da Silveira Vicente, mahkeme heyeti tarafından haklı bulundu. Jüri, annenin eylemlerini vahşi bir cinayet olarak değil, bir ebeveynin en ağır travma anında sergilediği "doğal bir meşru müdafaa ve kaçınılmaz bir anne içgüdüsü" olarak değerlendirerek oybirliği ile beraatine karar verdi.

Brezilya'da 11 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunan erkek arkadaşını öldüren, cinsel organını kesen ve cesedini yakan 42 yaşındaki Erica Pereira da Silveira Vicente, yargılandığı tüm suçlamalardan oybirliğiyle beraat etti.

SUÇÜSTÜ YAKALADI 

Mart 2026’da karara bağlanan dava dosyasına göre olay,  Minas Gerais eyaletinde yaşandı. Anne Vicente, erkek arkadaşı Everton Amaro de Silva’yı küçük yaştaki kızına istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Yaşadığı şok ve öfkeyle saldırgana müdahale eden anne, De Silva’yı öldürdükten sonra cinsel organını keserek cesedi ateşe verdi.

SAVCILIK: SOĞUKKKANLI BİR PLAN 

Duruşmalar sırasında iddia makamı, olayın anlık bir cinnetten ibaret olmadığını savundu. Savcılık, Vicente’nin maktulü önce ilaçla etkisiz hale getirdiğini, ardından saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ederek eylemin "planlı bir infaz" olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddialar, mahkemenin nihai kanaatini değiştirmedi.

MAHKEME: MEŞRU MÜDAFA VE DOĞAL REFLEKS 

Mahkeme heyeti ve jüri, annenin eylemlerini vahşet olarak değil, bir ebeveynin en ağır travma anında sergilediği "doğal bir koruma refleksi" olarak tanımladı. Kararda şu ifadeler dikkat çekti:

"Bir annenin, çocuğuna yönelik cinsel saldırı karşısında gösterdiği tepki, insanın en temel hayatta kalma ve koruma içgüdüsüdür. Bu durum, hukuk sınırları içinde bir meşru müdafaa ve kaçınılmaz bir tepki olarak kabul edilmiştir."

Bu görüşün ardından mahkeme anneyi oy birliği ile suçsuz buldu ve beraatine karar verdi. 

ULUSLARARASI KAMUOYUNDA YANKI BULDU 

Vicente’nin cinayet ve cesede saygısızlık suçlarından oybirliğiyle beraat etmesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Hukukçuların bir kısmı bu kararın "bireysel adaleti" teşvik edebileceği konusunda endişelerini dile getirirken, büyük bir kesim ise çocuk istismarına karşı verilen bu kararın toplumsal vicdanı temsil ettiğini savundu.

Beraat kararının ardından serbest bırakılan Erica Pereira da Silveira Vicente’nin davası, benzer vakalar için dünya genelinde önemli bir hukuki referans noktası olarak kabul ediliyor.

Son Dakika Brezilya Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 19:54:12.
SON DAKİKA: Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti - Son Dakika
