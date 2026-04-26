Galatasaray\'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı kırmızılılar ilk yarıyı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Galatasaray Kulübü, ilk yarı biter bitmez hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 23. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında yerde kalan Leroy Sane ve 39. dakikada Victor Osimhen'in yerde kalmasıyla penaltı beklediği pozisyonlara değinerek tepkilerini dile getirdi.
İlk yarının skorunu paylaşan Galatasaray, “Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılılar, bir sonraki paylaşımında "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerine yer verdi.
